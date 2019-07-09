أطلق خبراء الإنترنت تحذيرا صارخا لمستخدمي "آيفون" بضرورة تحديث هواتفهم (إذا لم يفعلوا ذلك منذ مدة)، مع الكشف عن تفاصيل مثيرة حول خلل خبيث يتربص بالهواتف.

ولحسن الحظ، أصدرت "أبل" إصلاحا لهذا الخلل في شكل تحديث لنظام التشغيل iOS، ولكن حقيقة وجوده لم تُكشف لغاية الآن، وذلك بواسطة فريق أمان يكتشف الخلل ونقاط الضعف اسمه "غوغل بروجيكت زيرو".

ويأتي الخلل الحاصل على هيئة نوع معين من الرسائل الخبيثة المشوهة، التي يمكن إرسالها إلى جهاز المستخدم "الضحية"، وفقا لـ Apple Insider.

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وتتميز الرسالة النصية المشوهة بأنها لا تحتوي على المقدار الصحيح من الترميز، ما يعيق تحميل الرسالة لتتعطل العملية ويُعاد تحميلها حتى تدمير الهاتف.

وتؤدي هذه العملية إلى استنزاف طاقة الهاتف، ما يعني أن تشغيله يتوقف ويكاد يكون من المستحيل إصلاحه.

عادة، لا يكشف "بروجيكت زيرو" عن معلومات حول أنواع الخلل حتى 90 يوما من انتهاء صلاحيتها، أو عند إرسال الإصلاح.

وتمكنت "أبل" من إصلاح هذا الخلل المحدد من خلال تحديث "آيفون" 12.3 في 13 مايو من هذا العام، لذا فإن أي مستخدم يقوم بتحديث هاتفه بانتظام سيكون بأمان.

المصدر: ذي صن