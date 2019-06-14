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ميزة جديدة في "آيفون" تطيل عمر البطارية!

العالم الرقمي

ميزة جديدة في
pexels.com
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أشار خبراء التقنية إلى ميزة جديدة ستظهر في أنظمة iOS، لتساهم في إطالة عمر البطاريات في هواتف "آيفون".

وستأتي هذه الميزة التي تسمى optimized battery charging في نسخة ios-13 التي ستطرح الخريف القادم، لتقلل من سرعة استهلاك البطارية وتطيل عمرها الافتراضي.

وعند تفعيل هذه الميزة من قائمة الإعدادات في قسم "Battery Health" سيقوم الهاتف بشحن 80% من البطارية أثناء وصله بالشاحن طوال الليل، أما الـ 20% المتبقية فسيقوم بملئها قبل ساعة واحدة فقط من الاستيقاظ، ما سيساعد على عدم اكتمال شحن البطارية وتفريغها بشكل مستمر طوال الليل، الأمر الذي يقصر من عمرها الافتراضي.

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ومن المفترض أن يصل ios-13 إلى العديد من هواتف "أبل" والتي منها "آيفون-SE" و"آيفون-7" و"7plus"، و"آيفون-8" و"8 plus" و"6s" و "x"، بالإضافة إلى الجيل الجديد من أجهزة "آيبود".

المصدر: وكالات

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