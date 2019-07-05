احذر.. تطبيقات شائعة على "أندرويد" تدمر هاتفك!

حذر خبراء الإنترنت مالكي هواتف "أندرويد" من أكثر من 111 تطبيقا شهيرا يعرض إعلانات "خبيثة"يمكنها أن "تقصف"عمر البطارية.

ويجري إخفاء الإعلانات الخبيثة هذه في تطبيقات الألعاب والكاميرات القابلة للتحميل مجانا، والتي كانت متاحة على متجر "غوغل بلاي" الرسمي.

وجرى تحميل التطبيقات مجتمعة في ملايين الهواتف، بما في ذلك 8 تطبيقات حُمّلت أكثر من 9 ملايين مرة.

ولكن هذه التطبيقات احتوت على "برامج خبيثة" من شأنها إنشاء إعلانات، يستحيل إلغاؤها، وإعلانات مخفية يجري تشغيلها في خلفية الهاتف.

ويمكن للإعلانات الخفية الخبيثة أن تمحو ذاكرة الهاتف وتستهلك عمر البطارية، في حين يكسب المحتالون أموالا طائلة.

وجاء في التحقيق الذي أجرته شركة الأمن الإلكتروني، Trend Micro: "مع زيادة الإنفاق على الإعلانات عبر الهواتف المحمولة عاما بعد عام، سيستمر قراصنة الإنترنت بكسب الأرباح بطريقة غير مشروعة عبر البرامج الإعلانية الخبيثة".

وأوقفت "غوغل" الغالبية العظمى من التطبيقات المتأثرة بالضرر الحاصل، على متجر "بلاي". ومع ذلك، تظل التطبيقات مثبتة على جهازك، ويجب عليك حذفها فورا.

ويصمم المحتالون إعلانات تكسبهم المال، من خلال توريط المستخدم بمشاهدتها مع صعوبة إغلاقها، ما يؤدي إلى استنزاف موارد الهاتف مثل طاقة المعالج والذاكرة وعمر البطارية.

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- كيفية حذف التطبيقات من هاتف "أندرويد":

1- افتح "الإعدادات" وانتقل إلى "التطبيقات".

2- اضغط على التطبيق الذي تريد حذفه.

3- انقر فوق "إلغاء التثبيت".

وفيما يلي أهم التطبيقات المتأثرة بالإعلانات الخبيثة:

- Magic Camera

- Frog Crush

- One Line Stroke

- Toy Smash

- Blur Master

- Selfie Camera

- Beauty Camera

- Jelly Crush

- Toy Blast

- Hi Music Play

- Soon Camera

- Easy Camera

- Easy Camera Pro

- Connect Smash

- Pixel Blur

- Draw 1 Line

- Date Stamp Camera

- [Draw 1 Line

- PIC Eraser

- Video Player

- PIC Eraser

- HD Video Player

المصدر: ذي صن