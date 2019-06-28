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تطبيق يعري النساء فقط بكبسة زر.. يثير جدلا واسعا

العالم الرقمي

تطبيق يعري النساء فقط بكبسة زر.. يثير جدلا واسعا
Gettyimages.ru EyeEm
تطبيق يجرد النساء من ملابسهن "بكبسة زر" يثير جدلا واسعا
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طور أحد المبرمجين تطبيقا يسمح بتجريد النساء من ملابسهن في الصور الأصلية وجعلهن عراة بجودة تشبه الواقع.

وأثار التطبيق الذي يحمل اسم DeepNude، وهو مخصص لأجهزة الكمبيوتر، ويستخدم الذكاء الصناعي، انتقادات واسعة بسبب الأضرار التي يمكن أن تسببها الصور الزائفة، ما أدى إلى إغلاقه بعد يوم واحد من تلقيه اهتماما واسع النطاق عبر وسائل الإعلام.

وقالت رسالة نُشرت على حساب تويتر الخاص بالتطبيق: "لا نريد كسب المال بهذه الطريقة" وأضافت رسالة الإعلان عن إيقاف تشغيل التطبيق: "العالم ليس جاهزا بعد لتطبيق DeepNude". كما عرض موقع ويب البرنامج صفحة تتضمن رسالة توضيحية  شرحت أسباب إغلاق التطبيق. 

تطبيق يعري النساء فقط بكبسة زر.. يثير جدلا واسعا
deepnude.com

وقال الفريق المطور للتطبيق إن "احتمال إساءة استخدام الناس للتطبيق مرتفع للغاية"، وحذروا من مشاركة نسخ من البرنامج عبر الإنترنت قائلين إنه سيكون ضد شروط خدمة التطبيق.

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ولن يتم عرض DeepNude أو إطلاق إصدارات أخرى منه، لكن الفريق يعترف بأن بعض النسخ بالتأكيد ستتسرب عبر الإنترنت.

واستخدم التطبيق المتاح لنظامي التشغيل "ويندوز" وLinux، الذكاء الصناعي لتغيير الصور وجعل الشخص يبدو عاريا، وهو مخصص للعمل على النساء فقط.

وتوضع علامة كبيرة في الصورة المعدلة عبر النسخة المجانية للتطبيق تشير إلى أنها مزيفة، بينما تكون العلامة صغيرة للغاية في زاوية الصورة في النسخة المدفوعة من التطبيق، والتي يمكن إزالتها بسهولة.

وطور DeepNude من قبل مبرمج يعرف باسم ألبرتو، وبيع التطبيق لبضعة أشهر قبل الجدل الواسع الذي أثير حوله في الفترة الأخيرة.

المصدر: سي نات

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