الجنود الروس يزودون بجهاز لاسلكي من الجيل السادس

تسلم أفراد وحدات المشاة في الجيش الـ49 التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية ما يزيد عن 30 طقما من جهاز "أزارت" اللاسلكي للجيل السادس.

المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية إن وقت العمل غير المنقطع للجهاز المزود ببطارية كهربائية واحدة يبلغ 12 ساعة حيث ترسل معلومات بسرعة 7.2 كيلوبيت في الثانية. أما برمجته فإنها مدعومة بكل مقاييس الاتصال المستخدمة حاليا والمقاييس المستقبلية أيضا.

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ويخصص الجهاز للتبادل اللاسلكي المغلق على المستوى التكتيكي لقيادة الوحدات العسكرية. وإنه قادر على التعامل مع أجهزة الأجيال السابقة ويمكن ضبطه على أي مجال ترددي، بما في ذلك مجالات الاتصال الخلوي.

ومن مميزات الجهاز اللاسلكي الجديد قدرته على تغيير التردد كل 45 ميكرو ثانية، ما يضمن تخفيه عن التأثير الخارجي وقدرته على تحديد الإحداثيات عن طريق الملاحة الفضائية "غلوناس/ جي بي إس بدقة 25 مترا بالطول والعرض و40 مترا بالارتفاع ، الأمر الذي يسمح برفع فاعلية قيادة الوحدات أثناء تنفيذ مختلف المهام.

المصدر: سلاح روسيا