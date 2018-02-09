الهاكرز يقتربون من الدفاع الروسية؟!

اكتشف خبراء روس محاولة قراصنة شن هجوم الكتروني يستهدف مجمع الصناعات الدفاعية الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" عن خبراء في شركة دراسات "Positive Technologies"، متخصصة في أمن المعلومات، أنه تم التفطن إلى أثر الهجمات في أبريل/نيسان 2017، مشيرين إلى أن "شركة خبيثة" تسمى " SonXY"تقف وراءها .

وأكدت الدراسة أن ضحايا القراصنة، بالإضافة إلى الروس، كانت شركات من الولايات المتحدة واليابان وبيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا.

وقال الخبراء إن البرامج الضارة التي استخدمت تسمح للقراصنة بعد إصابة نظام الضحية، ليس فقط بمراقبة المستخدمين سرا ولكن أيضا بمراقبة النظام المصاب عن بعد، مرجحين أن هدف القراصنة كان التجسس.

واكتشفت الدراسة أن القراصنة استخدموا في البداية كلمة عادية شائعة في المجال السياسي والعسكري، كطعم وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي، أضاف القراصنة لهذه الكلمة رسم، في حال ضغط عليه مستخدم الكمبيوتر يمكنهم من التعرف على "IP-адресе и Microsoft Office" وبعد ذلك يمكنهم دراسة الجهاز واختيار البرنامج الخبيث المناسب له.

المصدر: lenta.ru

نادر همامي