تقارير: "هواوي" تتعرض لصفعة جديدة من "مستخدمي هواتفها"!

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة "هواوي" تتعرض لهزة جديدة بعد أن توجه مستخدمو هواتفها الذكية إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من ظهور إعلانات على شاشات القفل.

وأفاد عدد من المستخدمين بأنهم شاهدوا إعلانات لشركة Travel Booking.com، على الشاشة الرئيسية لهواتفهم، وفقا لما نشروه في حساباتهم على "تويتر".

ويبدو أن صور الإعلانات أُضيفت إلى ميزة Magazine Unlock الخاصة بالهاتف، وهي أداة كشفت عنها "هواوي" تعرض مجموعة من الصور في كل مرة يُلغى فيها قفل الهاتف.

@Huawei_Europe I just got an add of https://t.co/7GRlpt8z3k on my lockscreen. I am using a Huawei and I am not the only one who gets it. pic.twitter.com/mhfGixcwED — Ceel Beckers (@BeckersCeel) June 12, 2019

وأبلغ العديد من المستخدمين عن رؤية مجموعة من الصور، والتي تضمنت شعار شركة السفر Travel Booking.com.

@Huawei_Europe why on earth do I get advertisement on my lockscreen. I need an explanation immediately!!! pic.twitter.com/DZcSKMWldC — Daniel (@8Candreva7) June 12, 2019

وقال أحد المستخدمين: "لماذا يصلني إعلان على شاشة قفل الهاتف، أحتاج إلى شرح على الفور".

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ولم تعلق "هواوي" أو Booking.com على المشكلة هذه، ولكن حساب "هواوي" الرسمي (German Twitter account) رد على أسئلة المستخدمين، وشرح بالتفصيل كيفية إلغاء تلك الميزة.

ويوجد لدى Booking.com شراكة حالية مع "هواوي" من خلال تطبيقها الرسمي، والذي يعد أحد التطبيقات المحملة مسبقا على أجهزة "هواوي"، قبل شحنها إلى العملاء.

وتأتي الشكاوى الأخيرة في الوقت الذي اضطر فيه العملاق الصيني إلى تأخير إطلاق الهاتف الذكي: Mate X. كما تتبع نزاعا طويل الأمد مع الولايات المتحدة حول المخاوف الأمنية، بشأن صلات الشركة المزعومة بالحكومة الصينية.

وأعلنت شركة "هواوي" الآن أنها تخطط لإطلاق هاتف Mate X في سبتمبر، بعد أن كان من المتوقع إطلاقه خلال فصل الصيف.

المصدر: ديلي ميل