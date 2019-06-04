"أبل" تبشر مستخدميها بميزة تحمي خصوصيتهم!

أبدت شركة "أبل" اهتماما كبيرا بالخصوصية من خلال مجموعة من ميزات أمان iOS الجديدة، التي تتيح للمستخدمين اختيار متى وأين يشاركون بياناتهم الشخصية.

وقدمت "أبل" ميزة تسمى "تسجيل الدخول عبر أبل"، التي يمكن أن تساعد في تجاوز المنافسين، مثل "فيسبوك" و"غوغل"، وجعل أزرار تسجيل الدخول الاجتماعية شيئا من الماضي.

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وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إلغاء عملية تسجيل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني في التطبيقات، ليتمكنوا من توثيق الدخول باستخدام معرف الوجوه.

وفي حين تسمح ميزات تسجيل الدخول، التي تستخدم في حسابات Gmail و"فيسبوك"، للرواد بالإسراع في استخدام بعض التطبيقات عن طريق كتابة المعلومات تلقائيا عبر الأنظمة الأساسية، إلا أنها دخلت أيضا في خضم العديد من انتهاكات الخصوصية والبيانات.

وعند الموافقة على استخدام حسابات "غوغل" و"فيسبوك" لإنشاء معلومات تسجيل الدخول للتطبيقات الخارجية، غالبا ما يجري استخدام معلومات المستخدمين عن غير قصد، والتي يمكن أن تتضمن أسماءهم وعناوين البريد الإلكتروني والعمر وغيرها.

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ومن خلال استخدام "تسجيل الدخول عبر أبل"، قال نائب رئيس هندسة البرمجيات في الشركة، كريغ فيديرغي، يمكن الاستفادة من ميزة التعرف على الوجوه الأصلية في "آيفون"، لتسجيل الدخول إلى التطبيقات: وهي خطوة جيدة ستمنح المستخدمين القدرة لإلغاء الاشتراك في إجراءات مشاركة البيانات غير المرغوب بها.

ومن المقرر منح مستخدمي iOS 13 المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بموعد وكيفية مشاركة المواقع. وتقول "أبل" إنها ستسمح لمستخدمي "آيفون" باختيار مشاركة مواقعهم مع التطبيقات مرة واحدة فقط، بدلا من مجرد إيقاف تشغيل مشاركة الموقع.

المصدر: ديلي ميل