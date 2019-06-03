ينطلق الاثنين 3 يونيو في كاليفورنيا، مؤتمر مطوري البرامج العالمي WWDC، حيث ينتظر أن تكشف "أبل" عن مجموعة كبيرة من تحديثات البرامج الجديدة.

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وكما هو معتاد، من المحتمل أن تكون لدى عملاق التكنولوجيا بعض المفاجآت، بما في ذلك تحديث جهاز سطح المكتب "ماك برو" الذي لم يتغير منذ أن أطلقت "أبل" طراز الجيل الثاني منه في عام 2013.

ومن المتوقع أيضا أن تجري "أبل" تحديثا في كيفية عمل التطبيقات على ساعتها الذكية، بالإضافة إلى قائمة من التطبيقات الجديدة لنظام تشغيل "ماك"، والتي قد ترى نهاية بعض البرامج القديمة مثل iTunes.

وسيكون تركيز المؤتمر على إطلاق نظام تشغيل المحمول iOS 13، الذي توقع الكثيرون، على مدى أشهر، أن "أبل" ستطلق من خلاله ميزة "الوضع المظلم" Dark Mode، ما سيتيح للمستخدمين تشغيل إصدار iOS بلون أسود ورمادي. وهذا الوضع أفضل بكثير للعيون عندما يتصفح المستخدم هاتفه في الليل.

وسيكون هناك أيضا ميزات جديدة في تطبيق iMessage تجعله تطبيق بريد مبسط من شأنه أن يتيح للمستخدمين تجاهل بعض المواضيع، وحظر البريد الإلكتروني الوارد من بعض جهات الاتصال غير المرغوب فيها وتحسين إدارة الرسائل، وفقا لموقع Bloomberg.

وسيحصل تطبيق الخرائط أيضا على تحديث يسمح للمستخدمين بتعيين مواقع مألوفة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات من الأماكن المتواترة إلى جانب الصور.

وستقوم "أبل" بتجديد العديد من التطبيقات لنظام التشغيل Mac، بما في ذلك تطبيق Podcast لنظام تشغيل macOS، وإطلاق تطبيق Apple Music جديد لنظام Mac، بالإضافة إلى جلب تطبيقات Screen Time وMessages وShortcuts وReminders التي تم تجديدها، من iOS 13 إلى Macs.

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وهذه التغييرات، يمكن أن تضع حدا للبرامج التقليدية مثل iTunes، التي كانت منصة الموسيقى والفيديو الأساسية من "أبل" على أجهزة سطح المكتب لعقدين من الزمن.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تطرح "أبل" إصدارا جديدا من Mac Pro، ونظام الكمبيوتر المكتبي الخاص بها، بالإضافة إلى شاشة 6K Pro الجديدة، بحجم 31.6 إنش، حيث تعود الشاشة الجديدة بعلامة "أبل" التجارية Cinema Display.

ومن غير الواضح كيف سيبدو Mac Pro المعاد تصميمه، لكن الكثيرين يتوقعون أن تتخلى "أبل" عن تصميم trashcan الذي حافظت عليه طوال هذه السنوات.

وسيشهد المؤتمر أيضا إعلانا رئيسيا آخر يتعلق بنظام watchOS 6 الخاص بساعات "أبل" الذكية، حيث سيضم مزايا جديدة أبرزها وجود متجر خاص للتطبيقات بعيدا عن متجر App Store الأساسي، وهذا ما سيجعل الساعة أكثر استقلالية وأقل اعتمادا على أجهزة "أيفون" و"أيباد". فضلا عن أن هناك شائعات عن تطبيق جديد لتسجيل الملاحظات الصوتية.

وسيتم أيضا تحديث تطبيق Health، حيث يضم صفحة رئيسية جديدة تعرض نشاطك اليومي، وميزات تتبع أكثر فعالية، بالإضافة إلى قسم جديد لـ"صحة السمع" لقياس مدى تشغيل الموسيقى بصوت عال، وغيرها.

المصدر: ديلي ميل