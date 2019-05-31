موسكو تبدأ في تطبيق تكنولوجيا 5G للاتصال

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم 30 مايو أن موسكو ستشهد نهاية العام الجاري افتتاح 4 مواقع اختبارية ستطبق فيها تكنولوجيات اتصال الجيل الخامس 5G.

إقرأ المزيد

جاء ذلك على لسانه في الاجتماع الخاص بتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، الذي عقد الخميس 30 مايو في موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن عمدة العاصمة قوله إن موسكو ستصبح أول مدينة في روسيا ستطبق فيها تلك التكنولوجيا الحديثة.

وأعاد، سوبيانين، إلى الأذهان أن أول تجربة لتطبيق تلك التكنولوجيا كانت قد تحققت في موسكو أثناء إقامة مونديال - 2018.

يذكر أن تكنولوجيا 5G هي جيل خامس للاتصال الخلوي المنقول يعمل على أساس مقاييس الاتصالات المستقبلية. ومن شأنها أن تحل محل تكنولوجيات الاتصال السريع 4G

ويقول الخبراء إن تطوير تكنولوجيا 5G ستؤثر إيجابا في تطوير إنترنت الأشياء.

هذا وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" بجاهزية شركات الاتصال الخليوي الروسية لتشغيل إنترنت 5G فائق السرعة في روسيا. وسيكون أهالي مدن موسكو وبطرسبوغ وقازان الروسية أول من ستتاح لهم فرصة اختبار هذا الإنترنت السريع جدا.

المصدر: تاس