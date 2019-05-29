بيع كمبيوتر محمّل بأسوأ الفيروسات في العالم بأكثر من مليون دولار!

بيع حاسوب محمول محمّل بأسوأ فيروسات الكمبيوتر في العالم بمزاد علني على الإنترنت كتحفة فنية مقابل 1.27 مليون دولار.

ويحتوي الحاسوب الذي يحمل اسم The Persistence of Chaos، على ستة برامج ضارة بما في ذلك فيروس WannaCry الذي ضرب أجهزة هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا عام 2017.

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وتسببت الفيروسات الستة المحملة في الحاسوب بخسائر بقيمة 94.21 مليار دولار على مستوى العالم.

وتم عزل ميزات وظائف نظام التشغيل "ويندوز إكس بي" عبر الإنترنت لمنع استخدام هذه الفيروسات الخبيثة.

وأنشأ الفنان غو أو دونغ، بالتعاون مع شركة الأمن السيبراني Deep Instinct، هذه "التحفة الفنية"، قائلا إن العمل الذي تم بيعه في مزاد عبر الإنترنت "يعطي التهديدات المجردة معنى ماديا".

وتشمل البرمجيات الخبيثة فيروس ILOVEYOU الذي يعود لعام 2000، والذي يعتقد أنه أثر على أكثر من 500 ألف جهاز كمبيوتر عقب إرساله رسالة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على ملحق ضار.

ويتضمن الجهاز أيضا فيروس MyDoom الذي انتشر في عام 2004، وفيروسات SoBig وDarkTequila وBlackEnergy.

المصدر: ذي صان