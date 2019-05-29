تطوير "بوكيمون" يراقبك أثناء نومك!

يجري حاليا تطوير تطبيق "بوكيمون سليب" الذي يتتبع أنماط نوم اللاعب ويستخدم البيانات الخاصة في مجالات تطور الألعاب الغريب القائم على الكابوس.

ويعمل التطبيق الجديد مع الجيل التالي من جهاز "بوكيمون غو بلس"، لتوسيع تجربة الألعاب لتشمل الجزء غير الواعي من اليوم.

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl — Pokémon (@Pokemon) May 29, 2019

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وأعلنت شركة "بوكيمون" أنها تطمح إلى السيطرة على الدورة اليومية بالكامل، من خلال إطلاق "بوكيمون سليب".

وذكرت التقارير أن التطبيق سيقوم بمراقبة الوقت الذي ينام فيه اللاعب، ويحتفل بوقت استيقاظه، ما سيؤثر على تجربة اللعب بطريقة غير واضحة حتى الآن.

ويستخدم "بوكيمون سليب" جهازا يعرف باسم "بوكيمون غو بلس +"، الذي يشبه القرص، حيث يوضع إلى جانب وسادة اللاعب وسيكون قادرا على مراقبة نومه، وتخزين البيانات على الهاتف الذكي من خلال ميزة البلوتوث.

me: that whole pokémon presentation was creepy at best



also me: where’s my sleeping snorlax? pic.twitter.com/LSxkfY0EOm — Chris Geidner (@chrisgeidner) May 29, 2019

وقال تسونكازو إيشيهارا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بوكيمون"، إن "مفهوم هذه اللعبة قائم على تطلع اللاعبين إلى الاستيقاظ كل صباح"، مضيفا أن التطبيق الجديد سيصدر في وقت ما عام 2020.

المصدر: RT