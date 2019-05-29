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تطوير "بوكيمون" يراقبك أثناء نومك!

العالم الرقمي

تطوير
Reuters Sam Nussey
تسونكازو إيشيهارا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بوكيمون"
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يجري حاليا تطوير تطبيق "بوكيمون سليب" الذي يتتبع أنماط نوم اللاعب ويستخدم البيانات الخاصة في مجالات تطور الألعاب الغريب القائم على الكابوس.

ويعمل التطبيق الجديد مع الجيل التالي من جهاز "بوكيمون غو بلس"، لتوسيع تجربة الألعاب لتشمل الجزء غير الواعي من اليوم.

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وأعلنت شركة "بوكيمون" أنها تطمح إلى السيطرة على الدورة اليومية بالكامل، من خلال إطلاق "بوكيمون سليب".

وذكرت التقارير أن التطبيق سيقوم بمراقبة الوقت الذي ينام فيه اللاعب، ويحتفل بوقت استيقاظه، ما سيؤثر على تجربة اللعب بطريقة غير واضحة حتى الآن.

ويستخدم "بوكيمون سليب" جهازا يعرف باسم "بوكيمون غو بلس +"، الذي يشبه القرص، حيث يوضع إلى جانب وسادة اللاعب وسيكون قادرا على مراقبة نومه، وتخزين البيانات على الهاتف الذكي من خلال ميزة البلوتوث.

وقال تسونكازو إيشيهارا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بوكيمون"، إن "مفهوم هذه اللعبة قائم على تطلع اللاعبين إلى الاستيقاظ كل صباح"، مضيفا أن التطبيق الجديد سيصدر في وقت ما عام 2020.

المصدر: RT

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