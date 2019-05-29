"أبل" تطلب مهلة إضافية من روسيا

طلبت شركة "أبل" الأمريكية وقتا إضافيا لتصحيح وضع القرم وسيفاستوبل في خدمات وبرامج الشركة.

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جاء ذلك في تصريح رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي، فاسيلي بيسكاريوف، الذي أكد على أن الشركة "طلبت وقتا إضافيا حتى 10 يونيو المقبل للاستيضاح من مكتبها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الآليات والإمكانيات التقنية والزمنية لتصحيح وضع القرم وسيفاستوبل في برامجها بحيث تخضع للقوانين الروسية بهذا الصدد".

وكان رئيس مجلس الدوما لشؤون سياسة المعلومات، ليونيد ليفين، قد أعلن، 22 مايو الجاري، عن أن "أبل" قد وعدت بتصحيح الخطأ في وضع القرم في برنامج الأحوال الجوية والإخطار خلال أسبوع حول المدة اللازمة لإتمام ذلك.

ويذكر أن القرم انضمت لروسيا الاتحادية على خلفية اندلاع أزمة سياسية حادة في أوكرانيا، عقب استفتاء عام صوتت فيه الأغلبية الساحقة من السكان لصالح الانضمام إلى روسيا في مارس 2014.

المصدر: سبوتنيك