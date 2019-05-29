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خسارة آلاف الوظائف.. "هواوي" تكشف عن الضرر الذي سيصيب الشركات الأمريكية

مال وأعمال

خسارة آلاف الوظائف..
Reuters
خسارة آلاف الوظائف.. "هواوي" تكشف عن الضرر الذي سيصيب الشركات الأمريكية
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أعلن كبير المسؤولين القانونيين في شركة "هواوي" الصينية سون لوبين، أن إدراج الحكومة الأمريكية شركته في القائمة السوداء، سيتسبب بأضرار مباشرة لأكثر من 1200 شركة أمريكية.

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وقال لوبين في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن "إدراج الحكومة الأمريكية شركة "هواوي" المفاجئ في قائمتها السوداء تسبب بأضرار كبيرة لعملاء الشركة الذين يستخدمون منتجاتها وخدماتها في 170 دولة، وتسبب بخسائر كبيرة لأكثر من 1200 شركة أمريكية لها تعاون تجاري مع "هواوي"، كما أثر على عشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة".

ولم يقدر مسؤول "هواوي" حجم الخسائر التي ستلحق بالشركات الأمريكية، إلا أن تقريرا صدر عن مؤسسة "تكنولوجيا المعلومات والابتكار" الأمريكية مؤخرا حذر من أن فرض القيود من شأنه أن يكبد الشركات الأمريكية خسائر من عائدات التصدير بنحو 56 مليار دولار، ويضع 74000 وظيفة في خطر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري "هواوي" في قائمتها السوداء، والتي تحظر على الشركة الصينية شراء المكونات والتقنيات من الشركات الأمريكية.

كذلك حظرت الولايات المتحدة على شركاتها التعاون مع "هواوي" في مجالات نقل المعدات والبرامج والخدمات الفنية دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة التجارة، وأوقفت "غوغل" تعاونها مع "هواوي" في مجالات معينة.

وردا على هذه الإجراءات تقدمت "هواوي" اليوم بدعوى قضائية في الولايات المتحدة، تطالب فيها بالطعن بدستورية إدراجها في القائمة السوداء.

المصدر: "نوفوستي"

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