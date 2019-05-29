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"آسوس" تكشف عن حاسب متطور بشاشتين!

العالم الرقمي

youtube/ YugaTech
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قررت شركة "آسوس" الحفاظ على مركزها المتفوق في سوق الأجهزة الإلكترونية المحمولة بطرح حاسب شخصي جديد أنيق يوفر للمستخدم ميزات غير موجودة في الحواسب الأخرى.

وأكثر ما يميز جهاز "ZenBook Pro Duo" الجديد هو الهيكل الأنيق المصنوع من المعدن، والذي يبلغ وزنه 2.5 كلغ، والمزود بشاشة OLED أساسية بمقاس 15.5 بوصة، بدقة عرض عالية (3840/2160) بيكسل، وشاشة ثانوية مثبتة على لوحة المفاتيح بمقاس 14 بوصة، تعمل باللمس.

 ويمكن للمستخدم الرسم على الشاشة الثانوية "ScreenPad Plus"  باستخدام القلم الذكي، واستعمالها كشاشة إضافية لمشاهدة الفيديوهات أو عرض والتحكم بالتطبيقات والبرامج أثناء تصفح الإنترنت.

 كما جاء هذا الحاسب بكاميرا "ويب" متطورة، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، التي يمكن من خلالها قفل شاشة الجهاز أو إعادة تشغيلها كما في الهواتف الجديدة.

ويضمن معالج "Intel Core i9" ثماني النوى أداءه الممتاز، ومعالج رسوميات "Nvidia RTX 2060"، وذاكرة وصول عشوائي يمكن توسيعها حتى 32 غيغابايت، ونظام "ويندوز" يتعامل مع مساعدي "Alexa" و"Cortana" الصوتيين.

المصدر: فيستي

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