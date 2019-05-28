ما الجديد في نظام " iOS" المقبل؟

تستعد شركة "آبل" لطرح "iOS 13"، الذي سيعطي أجهزة "آيفون" و "آيباد" الذكية ميزات لم تشهدها من قبل.

ومن أبرز ما سيحمله النظام الجديد لأجهزة "آبل" هو "الوضع المعتم"، الذي سيخفض مستوى سطوع الشاشة في الليل، أو أثناء التواجد في الأماكن المظلمة، ما سيقلل من أخطار إضاءة الشاشة على عين المستخدم، ويساعد في تخفيض استهلاك الطاقة.

كما سيحمل "iOS 13" لأجهزة "آيباد" العديد من الميزات الجديدة، والتي ستمكن المستخدم من التحكم بالأيقونات على شاشة العرض بالشكل الذي يناسبه، وتساعده على عرض اختصارات إضافية على الشاشة.

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وسيعطي هذه الأجهزة أيضا القدرة على عرض عدة نوافذ دفعة واحدة على الشاشة، ما سيسهل على المستخدم استعمال أكثر من تطبيق في نفس الوقت، ومشاهدة مقاطع الفيديو، واستعمال التطبيقات الأخرى أو تصفح الإنترنت، كما هو الحال في بعض هواتف "سامسونغ".

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كما ستغير النسخة الجديدة من "iOS" من شكل عرض بعض الأيقونات والإشعارات على شاشات "آيفون"، حيث ستظهر أيقونة عرض مستوى الصوت على سبيل المثال على جانب الشاشة، وبشكل طولي.

المصدر: فيستي