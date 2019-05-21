"فيسبوك" تكشف عن دخولها عالم الروبوتات الأكثر ذكاء

لا تعد"فيسبوك" شركة لإنشاء الروبوتات، ولكن العمل الجديد الذي يتم تنفيذه في مختبر الذكاء الصناعي العملاق التابع لها، يحاول إثبات العكس.

إذ قامت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين 20 مايو، بإعطاء نظرة مفصلة على بعض المشاريع التي يقوم بها باحثوها في مختبر الذكاء الصناعي في مينلو بارك بكاليفورنيا، والتي يهدف الكثير منها إلى جعل الروبوتات أكثر ذكاء.

We're pursuing research projects in #robotics learning that will lead to #AI that can learn more efficiently and better generalize to new applications. https://t.co/w9Z5TUHOvupic.twitter.com/53ODi1GZ3a — Facebook AI (@facebookai) May 20, 2019

ومن بين الآلات التي يتم تطويرها روبوت سداسي الأرجل يشبه العنكبوت، بأذرع آلية ويدين مزودتين بأجهزة استشعار تساعدها على اللمس.

وتقول فيسبوك إن التجارب التي يتم إجراؤها على الروبوتات الفعلية، يمكن أن تكون "حالات اختبار مفيدة للذكاء الصناعي".

facebook

وتستخدم العديد من الروبوتات التي يقع اختبارها "أساليب التعلم تحت الإشراف الذاتي" لتصبح أكثر ذكاء بناء على ما تسميه "فيسبوك" خوارزمية تعلم معززة.

وهذا يعني أنه يُسمح للروبوتات بالتجول بشكل مستقل وتعليم أنفسهم التعرف على الأشياء أو تعلم قدرات جديدة من خلال عملية التجربة والخطأ، على غرار الطريقة البشرية، بالتعاون مع العلماء من جامعة نيويورك.

ai.facebook.com

ويعمل الروبوت ذي الأرجل الستة على تطبيق هذا النهج، حيث أنه ليس لديه أي معرفة مسبقة بكيفية المشي أو كيف يبدو محيطه، لكنه مع تعلمه المزيد من المعلومات حسن من قدراته مع مرور الوقت.

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وتعتقد "فيسبوك" أنها قد تكون قادرة على استخدام الأفكار المكتسبة من تدريب الروبوتات الخاصة بها لمساعدة الذكاء الصناعي على التعلم في سيناريوهات أخرى، مثل الحصول على مساعد رقمي لتخمين ما يريده المستخدمون.

ولم يتضح بعد كيف ستستخدم "فيسبوك" هذه الرؤى المستقبلية، ولكنها ربما تكون ذات قيمة لأول ابتكار مجهز بالذكاء الصناعي تنتجه الشركة، وهو "Facebook Portal".

المصدر: ديلي ميل