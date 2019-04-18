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"فيسبوك" تطور مساعدا صوتيا بتقنية الذكاء الصناعي

العالم الرقمي

Reuters Eric Gaillard/File Photo
فيسبوك تطور مساعدا صوتيا بتقنية الذكاء الصناعي
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تعمل شركة فيسبوك على تطوير ميزة تتيح للمستخدمين التفاعل مع أجهزتها باستخدام أصواتهم فقط.

وتسعى فيسبوك منذ فترة طويلة إلى تطوير المساعد الصوتي الخاص بها، الذي سيمكنها من منافسة تقنيات مشابهة من أمثال "أليكسا" التابع لشركة أمازون، و"سيري" التابع لشركة آبل، ومساعد غوغل، وفقا لـ "CNBC".

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وبدأت التكهنات تتزايد منذ عدة أشهر بأن فيسبوك تطور مساعدا صوتيا بتقنية الذكاء الصناعي، بعد أن أشار يان لوكون، كبير علماء الذكاء الصناعي، إلى هذه الحقيقة.

ومنذ نشر شبكة "CNBC" تقريرا بشأن هذه التقنية، أكدت شركة فيسبوك تطويرها لمساعد رقمي ذكي خاص بها، شبيه بالأنظمة المنافسة المتواجدة في الأسواق العالمية.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز عبر البريد الإلكتروني، يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري، إن فيسبوك تعمل على تطوير تقنيات الصوت ومساعد الذكاء الصناعي ليعمل على نظارات "Oculus"، وجهاز "Portal" الذكي والأجهزة التي ستطورها مستقبلا لتعمل بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويقوم قسم الواقع المعزز في فيسبوك وقسم الواقع الافتراضي بتطوير المنتج، بحسب تقرير شبكة "CNBC".

المصدر: ديلي ميل

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