"سامسونغ" تصلح هاتفها القابل للطي وتطرحه قريبا

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة "سامسونغ" عملت على إزالة المشكلات التي ظهرت في هواتف "Galaxy Fold"، استعدادا لطرح هذه الأجهزة في الأسواق قريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "سامسونغ" قامت بإخفاء حواف الطبقة الخاصة بحماية الشاشة تحت إطارات الهيكل الجانبية، كي لا يفكر المستخدم بإزالة هذه الطبقة، ويعرض الشاشة للعطب.

ومن المفترض أن تكون "سامسونغ" قد أدخلت بعض التعديلات على الشاشات وهيكل الهاتف أيضا، لجعل الجزء المكشوف من حافة الشاشة عند المفاصل في أعلى وأسفل الجهاز أصغر، منعا لتسرب الغبار تحت الشاشة.

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وقررت "سامسونغ" إدخال هذه التعديلات على هواتف "Galaxy Fold" بعد أن أجلت طرحها في الأسواق عقب الفضائح التي طالتها من نقد عدد من الصحفيين الذين استخدموها لمدة قصيرة، وأكدوا أن شاشتها تعرضت لمشاكل جدية بعد أقل من يومين من الاستخدام.

ويذكر أن "سامسونغ" كانت تخطط لطرح هذه الهواتف في الأسواق منذ مدة، لتنافس فيها أفضل الهواتف القابلة للطي الموجودة في الأسواق، لكن الفضائح التي لحقت بهذه الأجهزة، حطمت آمال الشركة باكتساح سوق جديدة للأجهزة الذكية.

المصدر: فيستي