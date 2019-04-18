 
مباشر

فضائح كبيرة قد تقضي على مستقبل "Galaxy" القابل للطي!

العالم الرقمي

فضائح كبيرة قد تقضي على مستقبل
twitter/Mark Gurman ‏
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lqht

نشر عدد من الصحفيين والمدونين العالميين صورا للأعطال التي طالت هواتف "Samsung Galaxy Fold" القابلة للطي، بعد مدة قصيرة جدا من استخدامهم لها.

واستعرض الصحفي، مارك غورمان، من موقع "Bloomberg" الشهير، صورا تظهر الأعطال الكبيرة التي طالت شاشة أحد هواتف "Galaxy Fold"، بعد أن استخدمه فترة من الزمن، وأظهر أن الشاشة توقفت عن العمل تقريبا.

أما الصحفي، ستيف كوفاخ، التابع لوكالة "CNBC"، فأظهر أن الطرف الأيسر من شاشة الهاتف الذي استخدمه أقل من يومين، بدأت تظهر عليه خطوط متقطعة، والصورة فيه تختفي أحيانا.

من جانبه، نشر المدون الشهير "Marques Brownlee" صورة على تويتر، حذر فيها من إزالة الطبقة الواقية لشاشات هذه الهواتف، وأشار إلى أن إزالتها قد تؤدي إلى تدمير الشاشة كليا.

وقررت "سامسونغ" إطلاق هذا الهاتف في الأسواق بسعر 1980 دولارا، وعقدت عليه آمالا كبيرة في أن يصبح من بين أكبر المنافسين في سوق الهواتف الحديثة القابلة للطي.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا