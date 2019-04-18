فضائح كبيرة قد تقضي على مستقبل "Galaxy" القابل للطي!

نشر عدد من الصحفيين والمدونين العالميين صورا للأعطال التي طالت هواتف "Samsung Galaxy Fold" القابلة للطي، بعد مدة قصيرة جدا من استخدامهم لها.

واستعرض الصحفي، مارك غورمان، من موقع "Bloomberg" الشهير، صورا تظهر الأعطال الكبيرة التي طالت شاشة أحد هواتف "Galaxy Fold"، بعد أن استخدمه فترة من الزمن، وأظهر أن الشاشة توقفت عن العمل تقريبا.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 апреля 2019 г.

أما الصحفي، ستيف كوفاخ، التابع لوكالة "CNBC"، فأظهر أن الطرف الأيسر من شاشة الهاتف الذي استخدمه أقل من يومين، بدأت تظهر عليه خطوط متقطعة، والصورة فيه تختفي أحيانا.

After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) 17 апреля 2019 г.

من جانبه، نشر المدون الشهير "Marques Brownlee" صورة على تويتر، حذر فيها من إزالة الطبقة الواقية لشاشات هذه الهواتف، وأشار إلى أن إزالتها قد تؤدي إلى تدمير الشاشة كليا.

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr — Marques Brownlee (@MKBHD) 17 апреля 2019 г.

وقررت "سامسونغ" إطلاق هذا الهاتف في الأسواق بسعر 1980 دولارا، وعقدت عليه آمالا كبيرة في أن يصبح من بين أكبر المنافسين في سوق الهواتف الحديثة القابلة للطي.

المصدر: لينتا. رو