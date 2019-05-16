اكتشاف ثغرة خطيرة في معالجات "intel"

حذّر مختصون في أمن المعلومات من وجود ثغرة في معالجات " intel"، قد تسمح لقراصنة الإنترنت باختراق ملايين الأجهزة الإلكترونية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن ثغرة "ZombieLoad"، التي اكتشفت مؤخرا، تساعد قراصنة الإنترنت على استغلال عيوب التصميم في معالجات "intel"، لزرع برمجيات خبيثة في تلك المعالجات، وسرقة بياناتها.

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وأوضحوا أن هذه الثغرة تؤثر على معالجات "intel" التي صنعت ما بعد عام 2011، وليس لها علاقة بالمعالجات الأخرى كـ AMD على سبيل المثال.

وتكمن خطورة هذه الثغرة في كونها قد تستغل في الوصول إلى أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة، وحتى أجهزة الخدمات الحسابية.

وتذكرنا هذه الثغرة أيضا بثغرتي "Meltdown" و "Spectre" اللتين ظهرتا العام الفائت، وتم استغلالهما على الأغلب لسرقة بيانات الحواسب.

المصدر: وكالات.