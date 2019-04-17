"السارق الصامت" يهدد ملايين الحواسب حول العالم!

أعلن المبرمج والخبير الشهير في أمن المعلومات، جون بيج، عن اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في متصفحات "مايكروسوفت"، تهدد ملايين الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز.

وأشار الخبير إلى أن هذه الثغرة التي يطلق عليها "السارق الصامت"، تمكن قراصنة الإنترنت من الوصول إلى أي حاسب يعمل بنظام "ويندوز"، ويحوي متصفح "إكسبلورر" أو "إيدج".

والخطير في هذه الثغرة هو أن الهاكرز بإمكانهم استغلالها للوصول إلى حساب إلكتروني خاص بالمستخدم، وجميع التطبيقات الموجودة على حاسبه، وسرقة بياناتها وكلمات المرور الخاصة بها، حتى بعد أن يتوقف المستخدم عن استعمال المتصفحين.

Yo @MrJNowlin should I delete IE altogether or something else?https://t.co/l6JEUJOke0 — Ephraim Gopin (@EphraimGopin) 16 апреля 2019 г.

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كما تمكن هذه الثغرة قراصنة الإنترنت من الوصول إلى الأرشيف الخاص بالمواقع التي دخلها المستخدم عبر متصفحات "مايكروسوفت" و"غوغل" والمتصفحات الأخرى.

ولم تكشف "مايكروسوفت" عن عدد الأجهزة التي تضررت من هذه الثغرة حول العالم، لكنها وعدت بإصلاحها، وإصدار تحديثات جديدة لمتصفحات "إكسبلورر" و"إيدج".

المصدر: سبوتنيك+وكالات