خطر كبير تخفيه تطبيقات التاكسي!

أشارت دراسة أجرتها هيئة الرقابة وجودة المنتجات في روسيا إلى أن العديد من التطبيقات التي يستخدمها الملايين لطلب سيارات الأجرة عبر الهاتف، تعرّض بيانات المستخدمين لخطر السرقة.

وفي بيان حول الموضوع، قالت الهيئة إن "الدراسات التي أجراها الخبراء أظهرت أن أكثر من نصف تطبيقات التاكسي الشهيرة كـ Uber وMaxim وGett وFasten وغيرها، غير آمنة تقنيا، وضعيفة أمام هجمات DDos الإلكترونية، وخوارزمياتها لا توفر حماية كافية للبيانات".

كما أوضحت الدراسات أن نحو 4.1 من أصل 5 مستخدمين لهذه التطبيقات عبر أنظمة "أندرويد"، قد تكون أجهزتهم عرضة للاختراق، بينما كان هذا الرقم أقل بالنسبة لمستخدمي أنظمة iOS، أي (3.82 من أصل 5).

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ومن جانبه، أكد فيكتور تشيبيتشيف، المبرمج والخبير التقني في شركة "كاسبرسكي لاب"، أن هذا النوع من التطبيقات يسهل على الهاكرز اختراق هواتف المستخدمين، والوصول إلى بيانات بطاقاتهم المصرفية الموصولة بالهواتف، وخصوصا إذا كان المخترق والمستخدم يستخدمان شبكة Wi-Fi واحدة.

لذا، ينصح الخبير مستخدمي هذا النوع من التطبيقات بعدم طلب سيارة أجرة أو استخدام تطبيقاتهم عبر شبكات Wi-Fi المتاحة للعموم في الحدائق والمتنزهات والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة.

المصدر: لايف. رو