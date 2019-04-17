"Galaxy A2".. هاتف منافس بـ 75 دولارا!

طرحت شركة "سامسونغ" مؤخرا هاتف "Galaxy A2 Core"، بمواصفات منافسة، وسعر 75 دولارا فقط.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:

- شاشة LCD بمقاس 5 بوصات، ودقة عرض (450/960) بيكسل.

- نظام تشغيل "Android Go".

- معالج ثماني النوى.

- معالج رسوميات "Exynos 7870".

- ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية بحجم 16 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 غيغابايت.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

youtube/ PhoneHINDI

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 5 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

- بطارية بسعة 2600 ميللي أمبير.

- مستقبل لإشارات الراديو.

المصدر: 4apk