"Galaxy A2".. هاتف منافس بـ 75 دولارا!
youtube/ PhoneHINDI
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طرحت شركة "سامسونغ" مؤخرا هاتف "Galaxy A2 Core"، بمواصفات منافسة، وسعر 75 دولارا فقط.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:
- شاشة LCD بمقاس 5 بوصات، ودقة عرض (450/960) بيكسل.
- نظام تشغيل "Android Go".
- معالج ثماني النوى.
- معالج رسوميات "Exynos 7870".
- ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 16 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 غيغابايت.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- منفذ 3.5 ملم للسماعات.
youtube/ PhoneHINDI
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 5 ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.
- بطارية بسعة 2600 ميللي أمبير.
- مستقبل لإشارات الراديو.
المصدر: 4apk
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