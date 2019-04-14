"Huаwei" تكشف عن واحد من أفضل الهواتف قريبا

يستعد عملاق صناعة الإلكترونيات "Huаwei" لإطلاق هاتف "Honor 20 Pro"، بمواصفات تجعل منه أحد أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق.

ومن أبرز المواصفات التقنية والفنية التي سيأتي بها الهاتف:

- معالج "Kirin 980" ثماني النوى، بتردد 2.4 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات "ARM Mаli-G76"، بتقنية CPU Turbо.

- كاميرا أساسية ثلاثية العدسات، بدقة (48+20+8) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

- شاشة OLЕD بمقاس 6.1 بوصة، ودقة عرض (1080/2340) بيكسل.

- بطارية بسعة 3650 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

youtube/ Kitty gadgets

- شريحة NFC لنقل البيانات، والدفع الإلكتروني.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

- مستقبل لإشارات الراديو "FM".

المصدر: 4APK