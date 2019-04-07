أجهزة "آبل" الذكية تضعها في مأزق جديد

تقدم العديد من مستخدمي أجهزة "iPad Pro" بشكاوى جديدة ضد شركة "آبل"، بسبب مشكلات واجهتهم في عمل حواسبهم اللوحية.

وأشار موقع "3dnews" إلى أن الشكاوى جاءت بشكل رئيس من مالكي حواسب "iPad Pro" التي طرحت عامي 2017 و2018، حيث أكد العديد منهم أن شاشات هذه الحواسب لا تستجيب دوما للمس، ولا تتحرك فيها الصورة أحيانا.

كما أشار بعض المستخدمين إلى أن المشكلات في استجابة الشاشات للمس تظهر تحديدا عند محاولة الكتابة بلوحة المفاتيح الافتراضية، وتبرز بشكل رئيس عند محاولة كتابة حرف "O".

وللتخلص من هذه المشكلة، اضطر المستخدمون للجوء إلى خيار "إعادة ضبط المصنع"، الأمر الذي أفقدهم الملفات والصور المحفوظة في أجهزتهم.

وتنضم هذه المشكلات إلى أخرى سابقة اشتكى منها مستخدمو حواسب "iPad Pro"، منها ظهور خطوط خضراء وبقع شديدة السطوع على شاشات أجهزتهم.

المصدر: 3dnews.ru