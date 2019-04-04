أفضل 3 هواتف "أندرويد" رخيصة الثمن

طرح موقع "gsmarena" المتخصص بشؤون التقنية قائمة بأفضل الهواتف الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد، ولا يتجاوز سعرها 300 دولار.

- Huawei P20 Lite

أتى هذا الهاتف بهيكل من المعدن والزجاج، وشاشة بمقاس 5.8 بوصة، بدقة عرض (1080/2280) بيكسل، وأبعاد "19:9".

وزود بمعالج "Kirin 659"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32/64 غيغابايت، قابلة للتوسيع، بالإضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير، وكاميرا أساسية بدقة (16+2) ميغابيكسل، أما سعره فـ 255 دولارا فقط.

- Honor 8X

صنف هذا الهاتف الذي يبلغ ثمنه 216 دولارا، كواحد من أفضل هواتف "أندرويد" رخيصة الثمن، وجاء بالعديد من المواصفات التقنية الجديدة، والتي من أهمها: المعالج ثماني النوى من نوع "Kirin 710"، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4/6 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 512 غيغابايت، والكاميرا الأساسية بدقة (20+16) ميغابيكسل.

- Samsung Galaxy A7

ويتميز هذا الهاتف بالكاميرا الأساسية ثلاثية العدسات بدقة (24+8+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميغابيكسل، وسرعة الأداء في التعامل مع البيانات، بفضل معالج "Exynos 7885" ثماني النوى، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 و6 غيغابايت، أما سعره فنحو 290 دولارا.

المصدر: gsmarena