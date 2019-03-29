طريقة بسيطة لتسريع عمل هاتفك!

يمكن أن يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت على متصفح "سفاري" (Safari) في جهاز آيفون إلى تسريع عمله.

وغالبا لا تعمل الأجهزة بأقصى سرعة لها، لأن متصفح "سفاري" يقوم بتخزين لقطات مواقع الويب التي قمت بزيارتها، حتى تتمكن من فتحها مباشرة عند النقر عليها.

وتعد ذاكرة التخزين المؤقت مجرد مجموعة من البيانات، التي يقوم جهازك بتخزينها. وفي حال لم يجر مسح جميع مواقع الويب المستخدمة لفترة من الوقت، فقد يؤدي ذلك إلى تشغيل المتصفح بشكل غير فعال.

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كما تعرض صفحة الويب المخزنة مؤقتا آخر إصدار من صفحة الويب التي زرتها. لذا، فإن مسح ذاكرة التخزين المؤقت يضمن أيضا استعراض صفحات الويب المحدّثة، وكذلك تحرير الذاكرة.

- كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت في سفاري على أجهزة: آيفون وآيباد وأيبود.

أولا، افتح تطبيق "الإعدادات" وانقر على "سفاري"

ثانيا، انقر فوق "مسح السجل وبيانات الموقع".

تجدر الإشارة إلى أنه في حال قمت بمسح السجل على آيفون أو آيباد، فيجب فعل الأمر نفسه بالنسبة لأي أجهزة متصلة.

ويمكن أن يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت أيضا إلى محو كلمات المرور من مواقع الويب التي قمت بتسجيل الدخول إليها.

المصدر: ذي صن