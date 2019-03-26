"مومو" تعود للانتقام وتنشر الرعب من جديد!

حذرت الشرطة الإسبانية أولياء الأمور من عودة "تحدي مومو" للظهور في شبكة الإنترنت، عبر مقاطع الفيديو الشهيرة "بيبي شارك" (Baby Shark).

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وتعتقد الشرطة أن قراصنة الإنترنت "المختلين" يعيدون الشخصية المرعبة إلى الحياة، من خلال إدخالها في فيديوهات "Baby Shark"، وغيرها من مقاطع مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف الأطفال.

وتصدر "تحدي مومو" عناوين الصحف لأول مرة في العام الماضي، عندما قام مستخدمو "واتس آب" بالاتصال بـ "مومو"، وهي شخصية مخيفة ذات عيون جاحظة.

وبعد الاتصال بالشخصية الافتراضية، قيل إن المستخدمين تلقوا صورا مرفقة بتعليمات إلى جانب إرشادات لأداء مهام خطيرة، تصل حد الانتحار.

وعادت "مومو" مرة أخرى في وقت سابق من هذا العام، عندما بدأت تظهر في مقاطع فيديو يوتيوب الأطفال، بما في ذلك "Peppa Pig".

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وحذرت حملة أطلقتها الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، الآباء والأمهات بالقول: "لا، مومو غير موجودة، إنها شخصية افتراضية قديمة ظهرت من جديد مع بعض التعديلات الضارة. علينا أن نعمل معا حتى لا نسمح لها بالانتشار".

وأعلنت السلطات المحلية أنها تحقق في العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت، بينما تطلب من أولياء الأمور "الإشراف على الفيديوهات التي يشاهدها أطفالهم عبر الإنترنت، وخاصة صغار السن".

وتقول وسائل الإعلام المحلية إن هناك مقطع فيديو واحدا تظهر فيه الشخصية، يقول: "مرحبا، أنا مومو، أريد أن ألعب معك. ابحث عن سكين في مطبخك واقطع يديك. إذا لم تفعل ذلك، ستلاحقك مومو".

المصدر: ميرور