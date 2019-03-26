 
مباشر
عاجل
حسن نصر الله: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل هو استهانة واستهتار بالعالمين العربي والإسلامي

تقنية تعجب الملايين تظهر في حواسب "آبل"!

العالم الرقمي

تقنية تعجب الملايين تظهر في حواسب
pexels.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmo9

سجّلت شركة آبل براءة اختراع جديدة ستسمح لحواسب "iMac" المكتبية بشحن الأجهزة الإلكترونية بطريقة مبتكرة.

وأوضح الخبراء في الشركة أن اختراعهم الجديد هو عبارة عن أجهزة إلكترونية متطورة، ستركب في شاشات حواسب "iMac"، وتقوم بإرسال الطاقة الكهربائية إلى بقية الأجهزة الإلكترونية لاسلكيا.

وستساعد هذه التقنية أصحاب الهواتف والحواسب اللوحية، والملحقات الخاصة بأجهزة "آبل"، كلوحات المفاتيح اللاسلكية، وأجهزة "Magic Mouse 2" بالتخلي عن الشواحن التقليدية المزودة بالأسلاك، وستسهل عليهم استخدام أكثر من جهاز في نفس الوقت.

vesti.ru
إقرأ المزيد
بالفيديو.. حيل ومزايا قد لا تعرفها في هواتف آيفون!

كما لا تحتاج هذه التقنية لأن يكون الهاتف أو الجهاز المراد شحنه قريبا جدا من شاشة "iMac"، فالأمواج الكهرمغناطيسية التي سترسلها الشاشات، ستكون قادرة على نشر الطاقة لمسافة تصل إلى متر ونصف تقريبا.

وكان موقع "Apple Insider" قد ذكر مؤخرا أن تقنية شبيهة للشحن اللاسلكي ستظهر في هواتف "آبل" القادمة، وستسمح بشحن الهواتف الأخرى وسماعات "AirPods" من هاتف "آيفون" لاسلكيا.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وأخيرا المادة 102.. رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح يطلب إعلان الشغور الرئاسي في البلاد!