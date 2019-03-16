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"سامسونغ" تطلق هاتفا من نوع جديد!

العالم الرقمي

Sputnik Maxim blinov
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ذكر موقع "Lеts Go Digitаl" أن شركة سامسونغ تعمل على تطوير هاتف لم تطلق مثله من قبل.

وسيميز هذا الهاتف هيكله المرن الطويل الذي سيكون قابلا لأن يثنى ويحمل على اليد كالسوار أو الساعة، والذي ستغطي معظم مساحة واجهته الأمامية شاشة "OLED"، مدمج بداخلها ماسح لبصمات الأصابع.

وتظهر الرسومات التقريبية التي وضعها المصممون في "Lеts Go Digitаl" لهذا الهاتف، أن واجهته الخلفية تضم كاميرا بعدسة مزدوجة، وعلى الجانب الأيمن للهيكل زر ربما سيكون للتحكم بقفل الشاشة، والجانب الأخر يحوي زرين للتحكم بالصوت.

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ولم تعلن "سامسونغ" رسميا بعد عن تطويرها لهذا الهاتف، لكن التسريبات تؤكد أنها سترفع عنه الستار في معرض "MWC" العام المقبل.

وكانت سامسونغ قد أعلنت منذ سنوات عن تطويرها للشاشات المرنة المخصصة للهواتف الذكية، ومنذ مدة استعرضت هاتفا متطورا قابلا للطي من المنتصف، صنف كواحد من أفضل الهواتف التي طرحت العام الجاري.

المصدر: 4APK

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