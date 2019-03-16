تعرف على "الهاتف الشفاف" الأقوى في الأسواق

أظهرت شركة "Xiaomi" في معرض "MWC" الأخير النسخة المعدلة من هواتف "Mi 9"، والتي يتوقع أن تلقى رواجا كبيرا بسبب التصميم المميز لهيكلها الشفاف، والقدرة العالية على الأداء.

وأكثر ما يلفت الانتباه في هاتف "Mi 9 Explоrer Editiоn" الجديد هو واجهة الهيكل الخلفية الشفافة، التي يظهر خلفها المعالج وشرائح الذاكرة العشوائية وشريحة "NFC" التي تستخدم للشحن اللاسلكي والدفع الإلكتروني، ونقل البيانات بين الهاتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

youtube/ SMARTmania.cz

كما زود هذا الهاتف بشاشة "Super AMOLED" بمقاس 6.39 بوصة، ودقة عرض ممتازة (1080/2340) بيكسل، تعمل جميع أجزائها كماسح لبصمات الأصابع، بالإضافة لبطارية بسعة 3300 ميللي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع السلكي واللاسلكي.

youtube/ SMARTmania.cz

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ويضمن الأداء السريع للهاتف معالج ثماني النوى "Quаlcomm Snаpdragon 855" الأقوى من بين معالجات الهواتف، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، ومعالج رسوميات "Adrеno 640"، وموديم "Snаpdragon X24 LTE" للاتصال مع شبكات "4G".

أما الكاميرا الأمامية للهاتف، فقد أتت بدقة 12 ميغابيكسل، وخاصية التعرف على الوجوه، والكاميرا الأساسية بدقة (48+16+12) ميغابيكسل، وهي من أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق.

المصدر: فيستي