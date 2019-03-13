"OPPO" تفاجئ العالم بهاتف لا مثيل له!

تتحضر شركة "OPPO" لإطلاق هاتف مميز في أبريل المقبل، مزود بتقنيات غير مسبوقة تمنحه قدرة فائقة على التقاط صور عالية الدقة.

وخلال الحديث عن بعض ميزات هذا الجهاز في معرض "MWC" الأخير، قال الخبراء في "OPPO" إن هاتف "Reno" القادم مزود بتقنية خاصة تسمح بوضع أكبر عدد من عدسات الكاميرا بداخله لتشغل أقل مساحة، وبذلك ستتمتع كاميرته بقدرة تقريب للصورة تعادل "10x" كما في بعض الكاميرات الاحترافية.

ويرى الخبراء أن هذه الميزة ستمكن المستخدم من التقاط صور عالية الدقة لأجسام بعيدة عن الهاتف، دون أن تفقد الصورة دقتها ووضوحها أثناء تقريب اللقطة.

ومن المفترض أن يزود هذا الهاتف أيضا بمعالج "Snapdragon 710"، وشاشة بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض "Full HD"، وكاميرا أساسية بدقة 48+5 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

ومن المفترض أن يعزز هذا الجهاز من أسهم شركة "OPPO" في سوق الهواتف الذكية، تماما كما حدث عندما أطلقت الشركة العام الفائت جهاز "Find X" الذي أتى بكاميرا أمامية تخرج من جسم الهاتف بطريقة مبتكرة.

المصدر: فيستي