"غوغل" تتخلى عن إنتاج الحواسب

نقل موقع "Business Insider" عن مصادر في شركة غوغل أخبارا تفيد بأن الشركة عازمة على التخلي عن إنتاج الحواسب الشخصية واللوحية.

وأشار الموقع إلى أن "غوغل" سرّحت العشرات من موظفي قسم "Create" المتخصص بتطوير التقنيات الخاصة بالحواسب، ووجهتهم لإيجاد وظائف جديدة لهم في أقسام شركة "Alphabet" القابضة.

وأوضح الموقع أن العاملين في "Create" كان من المفترض أن يطوروا العديد من حواسب "Pixelbook" الشخصية، وحواسب "Pixel Slate" اللوحية التي كانت ستنهض بمشروع "Made by Google"، لكن غوغل رأت أن المشروع سيكون غير مجد، وخصوصا أن مبيعات أجهزة "Pixelbook" التي طرحتها في العامين الماضيين لم ترق للمستوى المرجو منها.

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ومن جانبهم، كشف بعض المهندسين والفنيين الذين تم تسريحهم من قسم "Create" عن أنهم لا يفضلون العمل في أماكن أخرى غير "غوغل"، وطالبوا بإيجاد فرص عمل لهم في الأقسام التي تطور هواتف "Pixel"، وأقسام تطوير المساعدات الذكية المنزلية التي تضمها الشركة.

ويرى بعض الخبراء في سوق الإلكترونيات أن فشل "غوغل" في بيع حواسب "Pixelbook" هو السعر المرتفع لهذه الحواسب، والذي يبلغ 1000 دولار تقريبا، فيما تباع الحواسب الشبيهة بها في الأسواق بنصف هذا المبلغ.

المصدر: 4APK