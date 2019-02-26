"Huawei" تطلق حواسب شخصية مميزة

استعرضت شركة "Huawei" خلال معرض "MWC-2019" مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الجديدة، من ضمنها حواسب شخصية متطورة.

ومن أبرز المعروضات حاسب "MateBook X Pro"، الذي جاء بهيكل أنيق من المعدن بسماكة 14.6 ملم، وشاشة بدقة عرض عالية جدا (3000/2000) بيكسل، وسطوع يعادل 450 شمعة/ متر مربع.

ويضمن أداء الجهاز السريع معالج "Intel Core i7 8565U" من الجيل الثامن، ومعالج رسوميات "NVidia GeForce MX250"، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 غيغابايت، وذاكرة تخزين 1 تيرابايت.

كما جاء هذا الجهاز بأربع مكبرات صوت، توزع الأصوات والصدى توزيعا سينمائيا، ومنفذ "USB-C Thunder Bolt 3"، وأحدث تقنيات البلوتوث، بالإضافة إلى بطارية بميزة الشحن السريع تكفيه ليعمل 15 ساعة تقريبا.

أما الحاسب الآخر "Matebook X 14" الذي استعرضته الشركة، فجاء بمعالج "Intel Core I7 8565U"، ومعالج رسوميات "NVIDIA GeForce MX250"، ومنافذ USB 2.0 وUSB 3.0 وUSB-C، بالإضافة إلى منفذ (3.5ملم) للسماعات، ومنفذ "HDMI".

المصدر: فيستي