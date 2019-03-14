"كاسبيرسكي" تحذّر من ثغرة خطيرة في "ويندوز"

حذّرت شركة "كاسبيرسكي لاب" المتخصصة بأمن المعلومات من ثغرة برمجية خطيرة في أنظمة "ويندوز" المخصصة للحواسب.

وأوضحت الشركة أن الثغرة الخطيرة التي عثر عليها خبراؤها، كانت تتيح لقراصنة الإنترنت الوصول إلى أي حاسب يعمل بأنظمة "ويندوز-8" و"ويندوز-10" عبر برمجيات اختراق خاصة، وسرقة بيانات الحاسب والتحم به كليا.

وأكدت أنها أرسلت لشركة مايكروسوفت معلومات مفصلة حول تلك المشكلة، والتي أصدرت بدورها تحديثات جديدة لأنظمة ويندوز، لكن وجود الثغرة سابقا سمح لمجموعتين من الهاكرز على الأقل بالوصول إلى العديد من حواسب المستخدمين.

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ومن جهة أخرى، أكد العديد من مستخدمي أنظمة "ويندوز-10" أن التحديثات التي أصدرتها "مايكروسوفت"، في مطلع مارس الجاري، أبطأت عمل بعض البرامج والتطبيقات في حواسبهم، وينتظرون منها أن تطلق تحديثات أخرى لمعالجة تلك المشكلة، لكن بعض التسريبات تؤكد أن التحديثات القادمة ستزيل البرامج التي لا تتوافق مع حاسب المستخدم تلقائيا.

المصدر: وكالات روسية