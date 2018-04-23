"كاسبيرسكي" تحذر من تطبيقات التعارف عبر الإنترنت

حذّر خبراء في شركة "كاسبيرسكي لاب" مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية من استخدام تطبيقات التعارف عبر الإنترنت.

وفي دراسة جديدة أجروها على بعض هذه التطبيقات التي يستعملها مستخدمو أجهزة أندرويد، تبين للخبراء أن قراصنة الإنترنت يستغلون تلك التطبيقات لإرسال الفيروسات الخبيثة للمستخدمين. وعن طريقها أيضا، يقومون بسرقة البيانات الموجودة في الهاتف أو الجهاز الذكي والتي تتعلق بالمواقع التي يتصفحها صاحب الجهاز.

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والأخطر من كل ذلك، وفقا للخبراء، هو "أن الهاكرز يمكنهم استعمال تلك التطبيقات لاختراق شبكة الـ Wi-Fi التي يستعملها المستخدم والوصول إلى العديد من الأجهزة الموصولة بها واختراق بياناتها والتجسس عليها، وحتى رصد حركة مستخدميها عبر برامج تحديد المواقع".

يذكر أن المبرمجين في "كاسبيرسكي" كانوا قد أكدوا العام الفائت اكتشافهم ثغرات أمنية في بعض تطبيقات التعارف العاملة على هواتف أندرويد وiOS كتطبيقات: OK Cupid ،Badoo ،Mamba Zoosk ،Happn Paktor وWeChat، وأرسلوا معلومات عن هذه الثغرات لمطوريها ليعملوا على إصلاحها وحماية مستخدميهم من خطر الاختراق.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر