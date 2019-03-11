"Fitbit" تطلق نسخا رخيصة من ساعاتها الذكية

أعربت شركة "Fitbit" عن نيتها الحفاظ على مركزها المتقدم في سوق الساعات الذكية، من خلال إطلاق جيل جديد من الساعات بأسعار منافسة.

وأوضحت الشركة أن الساعات الجديدة التي ستحمل اسم "Versa Lite" ستزود بالكثير من ميزات الساعات الذكية المتطورة، لكن سعرها سيكون أرخص من منافساتها من نفس الفئة بمئة دولار تقريبا.

ومن المفترض أن تأتي تلك الساعات بألوان متعددة منها الأسود والأبيض والوردي والأزرق السماوي والأحمر، وتزود بشاشة بمقاس 1.34 بوصة، وتقنيات تمكنها من الاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث والـ WI-FI، وبطارية تكفيها للعمل 4 أيام متواصلة دون الحاجة لشحنها.

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كما ستكون لتلك الساعات القدرة على قياس معدل ضربات قلب المستخدم ومعدل نشاطه البدني، كعدد الخطوات التي يمشيها يوميا، وقياس عدد السعرات الحرارية التي يحرقها أثناء الحركة.

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والعيب الوحيد في تلك الساعات هو أنها لن تكون قادرة على تشغيل المقاطع الموسيقية، ولن توفر ميزة "Fitbit Pay" للدفع الإلكتروني.

المصدر: فيستي