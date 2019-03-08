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"Xiaomi" تطلق أقوى هاتف للألعاب في العالم

العالم الرقمي

youtube/ stupidmadworld
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يستعد عملاق صناعة الإلكترونيات "Xiaomi" لإطلاق الجيل الجديد من هواتف "Black Shark"، بمواصفات تجعلها أفضل الهواتف للألعاب في العالم.

ومن المفترض أن يأتي هذا الهاتف بشاشة "AMOLED" بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض 1080/2160 بيكسل (+FHD)، وبطارية بسعة 4300 ميللي أمبير، بخاصية الشحن السريع.

وسيتعامل هذا الهاتف مع البيانات والصور والفيديوهات بسرعة كبيرة بفضل معالجه "Snapdragon 855" ثماني النوى، أقوى معالج للهواتف حاليا، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 و12 غيغابايت .

كما سيزود الهاتف بمنظومة تبريد خاصة "Liquid Cool 3.0" تمنع ارتفاع درجة حرارة المعالج أثناء الاستعمال المطول له، أو تشغيل الألعاب.

youtube/ FlashGadget

ومن المتوقع أن يزود الجهاز بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (48+16) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل، وملحقات خاصة على شكل قبضات جانبية تستخدم للتحكم بألعاب الفيديو.

المصدر: mysmartprice.com

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