روسيا تحارب الأخبار الزائفة على الإنترنت

أيدت اللجنة المسؤولة عن مراقبة سياسة المعلومات في مجلس الدوما الروسي التعديلات التي أدخلت على بعض القوانين في البلاد، لتجنب انتشار الأخبار الزائفة على شبكة الإنترنت.

وقال رئيس اللجنة، ليونيد ليفين، إن "التعديلات ستساعد على تجنب حظر المواقع والصفحات على الإنترنت بعد اكتشاف أخبار أو معلومات زائفة في بعض المواد المنشورة لديها، وستساعد على حذف الأخبار الزائفة التي قد تشكل خطرا على النظام أو الأمن العام في البلاد، أو تتسبب بأذية للمواطنين الروس أو ممتلكاتهم".

وأضاف ليفين أنه "في حال اكتشاف أي معلومة زائفة خطيرة لدى أي موقع على الإنترنت، سيكون بإمكان هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا أن توجه طلبا للمدعي العام ليقوم بدوره بإعلام الموقع والمحررين العاملين فيه بضرورة حذف هذه المعلومة".

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وتم تمرير النسخة الأولية من التعديلات القانونية المذكورة إلى مجلس الدوما ليوافق عليها، في 24 يناير الماضي، في حين أكد بعض المشرعين الروس "أن الهدف من هذه التعديلات هو تجنب العواقب الوخيمة لانتشار الأخبار التي قد تضر بالمصلحة العامة في البلاد".

وتأتي هذه الخطوة من قبل روسيا في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الدول والهيئات العالمية، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي وشركات البرمجة الكبيرة، للحد من انتشار الأخبار الزائفة، ومن ضمن هذه الشركات: "غوغل" و"مايكروسوفت" و"واتس آب".

المصدر: فيستي