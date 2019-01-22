"واتس آب" تتخذ تدابير إضافية للحد من الشائعات

أعلن مسؤولون في خدمة "واتس آب" للمراسلة أنهم أدخلوا تعديلات على الخدمة، من شأنها التقليل من انتشار الشائعات والأخبار الزائفة.

وخصّت التعديلات ميزة إعادة إرسال الرسائل "Forward" في تطبيق "واتس آب"، حيث بات بإمكان المستخدم إعادة الإرسال لـ 5 أشخاص أو مجموعات فقط، بعد أن كان بإمكانه إعادة إرسالها لـ 20 شخصا أو مجموعة.

ويرى الخبراء في "واتس آب" أن هذا التعديل سيقلل بشكل كبير من انتشار الشائعات والأخبار الزائفة، وإمكانية إرسالها بسرعة للكثيرين.

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وكانت "واتس آب" قد اتخذت إجراءات مماثلة في عمل تطبيقها في الهند منذ مدة، بعد أن اتهمتها السلطات هناك بأنها تساهم بانتشار الأخبار الزائفة.

أما خدمة "Forward"، فقد أدخلتها "واتس آب" على تطبيقها لتساعد المستخدمين على معرفة فيما إذا كانت بعض الرسائل قد كتبت من قبل الشخص الذي أرسلها إليهم، أم أنه استقبلها من شخص آخر وأعاد إرسالها.

المصدر: فيستي