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تعرّف على "Max-M2" من "آسوس"

العالم الرقمي

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youtube/asus
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طرحت شركة "آسوس" هاتف "Max-M2" بمواصفات منافسة، وسعر يتراوح ما بين 180 و220 دولارا.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:

- هيكل من الزجاج والمعدن بأبعاد (158/76/7.7) ملم.

- شاشة بمقاس 6.3 بوصة تغطي 88% من مساحة واجهته الأمامية.

- معالج "Qualcomm snapdragon 632".

- معالج رسوميات "Adrino 506".

- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 32/64 غيغابايت.

youtube/ FERUMM.COM

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+2) ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- مستقبلات لشبكات "WI-FI" و"Blutooth 4.2".

- نظام تشغيل "Android 8.1".

youtube/ ЗВЕРЬЕ

- بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- ماسح لبصمات الأصابع.

المصدر: فيستي

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