تعرّف على "Max-M2" من "آسوس"
youtube/asus
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طرحت شركة "آسوس" هاتف "Max-M2" بمواصفات منافسة، وسعر يتراوح ما بين 180 و220 دولارا.
ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية للهاتف:
- هيكل من الزجاج والمعدن بأبعاد (158/76/7.7) ملم.
- شاشة بمقاس 6.3 بوصة تغطي 88% من مساحة واجهته الأمامية.
- معالج "Qualcomm snapdragon 632".
- معالج رسوميات "Adrino 506".
- ذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية 32/64 غيغابايت.
youtube/ FERUMM.COM
- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة (13+2) ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
- مستقبلات لشبكات "WI-FI" و"Blutooth 4.2".
- نظام تشغيل "Android 8.1".
youtube/ ЗВЕРЬЕ
- بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.
- منفذان لبطاقات الاتصال.
- ماسح لبصمات الأصابع.
المصدر: فيستي
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