الكشف عن بعض مواصفات "OnePlus 7" المنتظر

استعرض موقع "Pricebaba" المتخصص بشؤون التقنية شريط فيديو يظهر الجيل السابع من هواتف "OnePlus" الشهيرة.

ويظهر الفيديو أن "OnePlus 7" جاء بشاشة من دون حواف، تمتد على كامل مساحة الواجهة الأمامية. أما الكاميرا الأمامية، فدمجت داخل جسم الهاتف، وتخرج منه عند الحاجة لاستعمالها فقط، أي كما في هواتف "vivo" الأخيرة.

كما سيزود هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وكاميرا أساسية بـ 3 عدسات، ومنفذ "USB-C"، وسيخلو من منفذ (3.5 ملم) المخصص لسماعات الرأس.

youtube/ TechTalkTV

ومن المفترض أن يظهر هذا الهاتف، في منتصف مايو المقبل، أما سعره فقد يكون 800 دولار أو أقل بقليل.

المصدر: فيستي