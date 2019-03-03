"Nimb".. خاتم ذكي قد ينقذ حياة الملايين! (فيديو)

استعرضت شركة "Nimb" الروسية خاتمها الذكي المخصص لإنقاذ صاحبه في المواقف الخطرة.

وصمم هذا الخاتم ليكون وسيلة تمكن الناس من طلب المساعدة في المواقف التي يتعرضون فيها للخطر، أو عندما يحتاجون إلى مساعدة طبية، وزوده مصمموه بأجهزة إرسال خاصة ليكون متصلا دوما بالشبكات الخلوية، وأضافوا له زرا عندما يقوم المستخدم بالضغط عليه، يرسل الخاتم إشارة إلى مراكز الشرطة والإسعاف ليحضروا للمساعدة.

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ويحوي هذا الخاتم بطارية تكفي أجهزته لتعمل أسبوعا كاملا، كما يمكن لصاحبه تعقب مكانه في حال فقدانه عبر تطبيق خاص يعمل مع منظومات "GPS".

المصدر: فيستي