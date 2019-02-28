ظهور أغرب هاتف لهذا العام ببطارية تعمل 50 يوما!

استعرضت شركة "Energizer" خلال معرض "MWC" الأخير هاتفا مزودا ببطارية بسعة 18000 ميللي أمبير، هي الأكبر سعة بين بطاريات الهواتف في العالم.

وتفيد الشركة المصنعة بأن بطارية الهاتف الكبيرة تكفيه ليعمل 50 يوما في وضع الانتظار، كما تكفي لمشاهدة الأفلام والفيديوهات لمدة يومين، ويمكن شحنها من 0 إلى 100% في ظرف 9 ساعات، ويمكن استخدامها كشاحن محمول للهواتف والأجهزة الذكية.

كما تميز جهاز "Power Max P18K Pop" بكاميرا أمامية مدمجة داخل الهيكل، تخرج عند الحاجة لاستخدامها، وشاشة بمقاس 6.2 بوصة، بدقة عرض (2160/1080) بيكسل، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، ومعالج "Helio P70".

youtube/ PhoneArena

ومن المفترض أن يطرح الهاتف في الأسواق، في يونيو المقبل، بسعر 600 دولار تقريبا.

المصدر: فيستي