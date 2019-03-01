 
مباشر

أبرز مواصفات "Galaxy A10" المنتظر

العالم الرقمي

أبرز مواصفات
youtube/SmartPhone 360
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/liv4

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض المعلومات عن هاتف "Galaxy A10" المنتظر من "سامسونغ".

ومن المفترض أن يأتي هذا الهاتف بمعالج "Exynоs 7885" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.

أما شاشته فستكون "SUPER AMOLED" بمقاس 6.4 بوصة، وأبعاد 19.5:9، ودقة عرض (1080/2340) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات 4K.

youtube/SmartPhone 360

والكاميرا الأساسية لهذا الجهاز من المفترض أن تزود بـ 4 عدسات، بدقة عرض (24+16+10+5) ميغابيكسل، أما الأمامية فبدقة 24 ميغابيكسل.

المصدر: 4APK.RU

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في تسريب صوتي منسوب له.. رئيس حملة بوتفليقة الرئاسية يهدد باستخدام السلاح