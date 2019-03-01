أبرز مواصفات "Galaxy A10" المنتظر
youtube/SmartPhone 360
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض المعلومات عن هاتف "Galaxy A10" المنتظر من "سامسونغ".
ومن المفترض أن يأتي هذا الهاتف بمعالج "Exynоs 7885" ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية.
أما شاشته فستكون "SUPER AMOLED" بمقاس 6.4 بوصة، وأبعاد 19.5:9، ودقة عرض (1080/2340) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات 4K.
youtube/SmartPhone 360
والكاميرا الأساسية لهذا الجهاز من المفترض أن تزود بـ 4 عدسات، بدقة عرض (24+16+10+5) ميغابيكسل، أما الأمامية فبدقة 24 ميغابيكسل.
المصدر: 4APK.RU
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