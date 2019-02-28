روبوت ذكي "يسرق" مئات ملايين الدولارات من بنك روسي

صرح رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي، جيرمن غريف، بأن بنكه خسر مليارات الروبلات نتيجة أخطاء ارتكبها روبوت يعمل بالذكاء الصناعي.

وأوضح رئيس البنك أن الذكاء الصناعي يتخذ عادة قرارات داخل أنظمة كبيرة، ويمكن أن يؤدي خطأ ضئيل يتوغل إلى الخوارزمية إلى آثار ملموسة حيث يخسر البنك المليارات من مستحقاته.

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وقال غريف إن بنكه يقوم دوما بتصحيح الأخطاء، حيث تضاف إلى الأنظمة خوارزميات مساعدة من شأنها أن تحسن عمل الذكاء الصناعي، وبصورة خاصة، تقيم الأخطار المحتملة، ما يسمح بالحد من الخسائر.

يذكر أن مصرف "سبيربنك" الروسي كان قد كشف الصيف الماضي عن ذكاء صناعي من تطوير خبرائه.

وصمم الروبوت على هيئة امرأة بعينين زرقاوين تدعى "نيكا" (إلهة النصر)، ويتزامن عملها مع عمل مشغل العمليات المالية. وتمت برمجتها كي تجيب عن أسئلة يوجهها مشغل البرنامج وترد على مشاعره وتستعرض مشاعرها.

المصدر: لينتا. رو