بكم تباع بياناتك المسروقة في الإنترنت المظلم؟

كشف تقرير جديد عن أنه يمكن لشخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص على فيسبوك مقابل 9 دولارات فقط، أو التغريد بدلا عنك عبر حسابك على تويتر لقاء مقابل أقل من ذلك بكثير.

ويتم تداول تفاصيل تسجيل الدخول لبعض المواقع بأقل من 1.30 دولار، بما في ذلك "Ticketmaster" و"سكايب".

وكانت أغلى الأسعار تتعلق بالتفاصيل المصرفية الشخصية وتسجيلات البطاقات البنكية، حيث تكلف ما قدره 460 دولارا.

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وتأتي هذه الأخبار من موقع "Top10vpn.com"، الذي نشر أحدث أسعار التداول عبر شبكة الإنترنت المظلمة، لبيع السندات المسروقة والمعلومات الشخصية والحسابات التي تم اختراقها في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كجزء من دراسة أمنية جديدة عبر الإنترنت.

وأشار سايمون ميغليانو، رئيس قسم الأبحاث في "Top10vpn.com"، إلى أن السوق الإلكترونية للبيانات الشخصية "اتجار مزدهر غير مشروع في المعلومات الشخصية المسروقة".

وبينما تكلف "الهوية الكاملة عبر الإنترنت" لشخص ما، ما يصل إلى 1050 دولارا، تكون معلومات الحسابات الفردية معروضة للبيع بأسعار أقل، حيث تسجل حسابات "نيتفليكس" وبيانات "أوبر" و"فورتنايت" معا، 10.50 دولار.

وكانت حسابات "تويتر" هي الأرخص، إذ لا تكلف سوى دولارين للحساب الواحد، على الرغم من أنها سجلت زيادة بنسبة 28% عن أسعار العام الماضي.

وشهد "فيسبوك" زيادة بنسبة 86% من قيمته لهذا العام، إلا أنه ما يزال يكلف 9 دولارات فقط للحساب الواحد.

المصدر: ديلي ميل