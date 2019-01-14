تطبيقات مزيفة تهدد ملايين أجهزة أندرويد بالاختراق

يتوقع الجميع عادة أن تنزيل تطبيق من متجر رسمي على غرار "غوغل بلاي"، آمن ولا يحمل أي برامج ضارة.

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وعلى الرغم من ذلك، فإن الخبراء يحذرون من أن بعض التطبيقات هي مجرد "أغلفة" ولا تقدم أي وظائف حقيقية، بل تعمل على تحليل هاتف المستخدم بواسطة الإعلانات.

وحذرت شركة "تريند مايكرو" للأمن السيبراني من أن الملايين من الناس يقومون بتنزيل التطبيقات التي تدعي أنها تقدم مجموعة من الميزات، ولكنها في الواقع تعمل فقط كقنوات لعرض الإعلانات المزعجة لمن يقومون بتثبيتها على أجهزتهم.

ووجدت الشركة حوالي 85 تطبيقا، تم تنزيلها في المجمل حوالي 9 ملايين مرة، تعمل جميعها بالطريقة ذاتها وتستخدما رمزا مماثلا.

ويدعي أحد تلك التطبيقات بأنه "جهاز تحكم عن بعد في التلفزيونات العالمية"، بينما يركز آخر على الألعاب التي تعتمد على السيارات، وبعد تنزيل أي من هذه التطبيقات وغيرها، سيُعرض للمستخدمين إعلان ملء الشاشة، ومنذ ذلك الحين، سيستمر المستخدم في رؤية الإعلانات في كل مرة يتم فيها الضغط على أي زر يتم الضغط عليه.

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وفي العديد من الحالات، يتلاشى التطبيق على ما يبدو من الهاتف، ولا يظهر على الشاشة الرئيسة، إلا أنه يستمر في عرض الإعلانات.

وتظهر هذه الإعلانات كل 15 إلى 30 دقيقة، ويفترض أنها تدر أموالا على المطورين وتحبط المستخدمين، حيث أنه كما هو الحال دائما، قد يكون لهذه التطبيقات تأثير كبير على عمر بطارية الهاتف نظرا لأنها تستمر في العمل في الخلفية ويمكن أن تمنع الهاتف من "النوم".

وعلى الرغم من إزالة العديد من هذه التطبيقات من متجر "غوغل بلاي"، إلا أن عددا منها ما يزال موجودا حتى الآن عبر المتجر الإلكتروني لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد.

وتعد أفضل طريقة لمنع تعرض الهاتف للاختراق بواسطة الاعلانات هي تثبيت ماسح برامج ضارة، وتمتلك شركة "تريند مايكرو" أحد هذه التطبيقات، يمكن تنزيله مجانا في كل من نظام التشغيل أندرويد وIos.

المصدر: ميرور