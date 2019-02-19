أبرز الأجهزة التي قد تطلقها "آبل" العام الجاري

نشر موقع "macrumors" المتخصص بشؤون التقنية قائمة بالأجهزة الجديدة التي قد تطلقها شركة آبل هذا العام.

- "آيفون"

من المفترض أن تطرح "آبل" 3 هواتف جيدة العام الجاري: هاتف بشاشة 5.8 بوصة، وهاتف بشاشة OLED 6.5 بوصة، وثالث بشاشة LCD بمقاس 6.1 بوصة.

ومن المفترض أن تزود الأجهزة الثلاثة بهياكل من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وبطاريات معدلة تدوم لفترة أطول، ومزودة بميزة الشحن اللاسلكي، بالإضافة إلى ميزة "Ultra-Wide Band" لنقل البيانات.

- "آيباد"

يتوقع أن تزود النسخة الكبيرة الجديدة من حواسب "آيباد" بشاشات عالية الدقة بحجم 10.2 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت. أما حواسب "iPad Mini"، فمن المفترض أن تحافظ على حجمها الحالي، لكنها ستزود بمعالجات أحدث، وذاكرة وصول عشوائي أكبر.

-"MacBook"

من المتوقع أن تفرج "آبل" عن حاسبي "MacBook" بتصميم جديد كليا، وشاشات بدون حواف تملأ معظم مساحة الواجهة الأمامية كما في هواتف "آيفون" الجديدة، مزودة بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت.

vesti.ru

كما أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن "آبل" عازمة على طرح جيل جديد من ساعات "Apple Watch" الذكية، بخصائص لم تكن موجودة في ساعاتها من قبل.

المصدر: فيستي